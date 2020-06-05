Минск, , 20:57 — REGNUM За выдвижение действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах главы государства собрано уже свыше 1 млн подписей. Об этом сообщает предвыборный штаб Лукашенко.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоятся выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко планирует переизбраться. Он бессменно руководит Белоруссией с 1994 года.

Всего зарегистрировано 15 инициативных групп, которые собирают подписи за того или иного кандидата. Ещё 25 мая Лукашенко заявил, что за него собрано уже 250 тысяч подписей, тогда как для выдвижения надо 100 тысяч.

При этом подписи за Лукашенко собираются явно с применением административного ресурса. Подчас граждане даже не знают, что отдали свою подпись за действующего главу государства.