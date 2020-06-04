Тбилиси, , 13:17 — REGNUM Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе придет в парламент для того, чтобы ответить на вопросы депутатов. Об этом она 4 июня сообщила во время брифинга, передает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Депутаты парламентской партии «Независимые депутаты» вызывали министра на 3 июня, но она не пришла.

«Я обязательно приду в парламент, но мой визит будет деловым, с конкретными ответами по результатам на конкретные вопросы, а не будет политическим шоу», — сказала Тикарадзе.

Глава минздрава подчеркнула, что она является законопослушным гражданином. Тикарадзе также сообщила, что обратилась за консультациями к юристам, и они объяснили, что с ее стороны не было нарушения регламента.

Напомним, 3 июня, когда министр здравоохранения не пришла в парламент, член фракции «Независимые депутаты» Леван Коберидзе заявил перед журналистами, что со стороны Тикарадзе уже трижды нарушен закон, так как она приходила на встречи с депутатами с тех пор, как была назначена на эту должность.