Тбилиси, , 14:32 — REGNUM Министр экономики Грузии Екатерина Тикарадзе третий раз не явилась в парламент, несмотря на требование депутатов, что является нарушением закона. Такое заявление 3 июня сделал член фракции «Независимые депутаты» Леван Коберидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Г-жа Эка уже в третий раз нарушает закон, и она — лидер в этом плане. Как видно министром не осознана собственная функция, как политической фигуры», — сказал Коберидзе.

Он высказал предположение, что министр не приходит отвечать на вопросы депутатов, так как она якобы некомпетентна. Других причин он не видит. Коберидзе также указал на то, что министры приходят в парламент, когда этого требуют другие оппозиционные партии: «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия».

Стоит отметить, что «Независимые депутаты» вызвали Тикарадзе 3 июня на комитетское заседание в парламенте. Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Хундадзе ранее сообщил, что получил от главы минздрава письмо с просьбой отложить ее визит до последней недели месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: «Грузинская мечта» может отказаться от предвыборных встреч с избирателями

Читайте развитие сюжета: Мэр Тбилиси опроверг информацию об отставке премьер-министра Грузии