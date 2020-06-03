Минск, , 19:14 — REGNUM

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 3 июня, отправил правительство страны в отставку.

«Всегда накануне выборов действующий президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства», — сказал Лукашенко на одном из заседаний в среду.

В пресс-службе президента Белоруссии сообщили, с кем именно Лукашенко обсуждал «предложения по новому составу правительства»: участники совещания — председатель совета республики Наталья Кочанова, глава Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко, государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков.

«Ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует», — отметил Лукашенко. Президент Белоруссии полагает, что «масштабные изменения в составе Правительства нежелательны еще и ввиду текущего момента — кризисных явлений в мировой экономике в условиях пандемии», — добавили в пресс-службе.