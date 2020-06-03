Прага, , 15:09 — REGNUM Чехия и Словакия с 4 июня текущего года полностью откроют совместную границу, ранее закрытую из-за пандемии коронавируса, для свободного движения граждан и перемещения грузов. Об этом 3 июня сообщает агентство ЧТК.

По данным журналистов, такая договорённость была достигнута между главой правительства Чехии Андреем Бабишем и его словацким коллегой Игором Матовичем, во время визита последнего в Прагу.

Также уточняется, что патрулирование полиции на границе двух государств закончится в ночь с 3 на 4 июня и указывается, что такое решение стало возможным по причине улучшающейся эпидемиологической обстановки в обеих странах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 мая стало известно, что представители статистических управлений Южной Кореи и Чехии провели 28 мая видеоконференцию, в ходе которой обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в области статистики и международного сотрудничества в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.