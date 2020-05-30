Сеул, , 11:33 — REGNUM Представители статистических управлений Южной Кореи и Чехии провели 28 мая видеоконференцию, в ходе которой обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в области статистики и международного сотрудничества в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского статистического управления.

Также в рамках онлайн встречи стороны подчеркнули необходимость обсуждения возможных методов сбора статистических данных без личных контактов, а также договорились создать систему взаимопомощи для борьбы с кризисом, вызванным из-за коронавируса.

Напомним, что с начала пандемии во всем мире выявлено 5,92 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами стали более 364 тыс. человек.