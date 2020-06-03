Минск, , 13:24 — REGNUM Революции во время смены правительства Белоруссии не произойдет. Об этом 3 июня сообщил президент страны Александр Лукашенко, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

«Ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует», — сказал белорусский президент на совещании по новому составу правительства в Минске.

Также он рассказал, что начал формирование нового правительства страны ещё около полугода назад и напомнил, что уже тогда в его состав вошли новые министры, а прежние заменены по разным причинам.

«Просто по болезни, другим причинам люди уходили на менее объемную работу», — отметил Лукашенко.

Кроме этого, белорусский лидер подчеркнул, что кардинальные изменения в нынешнем составе правительства страны также нежелательны ввиду текущего экономического кризиса в мире, связанного с пандемией коронавируса.

«Это было бы очень плохо. Потому что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который в любом государстве повлек серьезные изменения отношений в обществе. Последствия этого кризиса будут очень серьезные. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента», — также заявил Лукашенко.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он намерен сформировать новое правительство страны до грядущих 9 августа нынешнего года президентских выборов в стране. При этом он указал, что большинство ныне действующих членов правительства страны сохранят в нем свои должности.