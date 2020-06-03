Москва, , 14:04 — REGNUM Правительство России не согласовывало с Кремлем решение проанализировать практику применения правовых актов по борьбе с COVID-19, заявил 3 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я считаю, что вы можете спросить об этом правительство. И совершенно необязательно комментировать это из Кремля», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что проверки не согласовывались с Кремлем, в «данном случае это абсолютно прерогатива правительства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту и Минздраву РФ, Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом проанализировать «практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы Сергея Собянина), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции» в столице.

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