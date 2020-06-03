Москва,
3 июня 2020, 12:37 — REGNUM
Народом действия власти оцениваются в целом, и
от оценки одной частью системы управления страной действий другой части этой
же
системы
в отношении к ней ничего не изменится, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 3 июня, комментируя информацию о предстоящей проверке нормативных актов властей регионов, принятых в период эпидемии.
Как сообщалось ранее, по решению премьер-министра Михаила Мишустина проверкой актов (в том числе изданных мэрией Москвы) займутся министерства юстиции и здравоохранения, а также Роспотребнадзор. Доклад о результатах проверки должен быть представлен к 8 июня.
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«Если у нас в правительстве думают, что от оценки одной частью нынешней системы управления страной действий другой части этой системы последняя в восприятии гражданами что-то выиграет или проиграет, то они ошибаются. Народом действия власти оцениваются в целом, тем более на таком уровне, как Мишустин — Собянин. У граждан уже сложилось своё представление о том, как повела себя власть в их отношении в марте — июне этого года. Оно пока ещё не совсем чёткое, но общая его направленность понятна, а детали, укрепляющие общую канву, добавятся.
Особенно возмущены москвичи. Я не могу говорить за всех, да и результатам официальных опросов не поверю, но в моём окружении возмущены трое из четырех, а среди людей младше 50 лет — все. Вот с этим и придется жить нынешней власти в стране и в Москве в частности до истечения срока полномочий действующих руководителей и чиновников. Это отношение повлияет и на результаты всех последующих выборов. Остаётся добиться, чтобы они проходили не так, как «общероссийское голосование» по поправкам к Конституции», — отметил Михаил Демурин.