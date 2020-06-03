Москва, , 12:37 — REGNUM

Народом действия власти оцениваются в целом, и от оценки одной частью системы управления страной действий другой части этой же системы в отношении к ней ничего не изменится, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 3 июня, комментируя информацию о предстоящей проверке нормативных актов властей регионов, принятых в период эпидемии.

Как сообщалось ранее, по решению премьер-министра Михаила Мишустина проверкой актов (в том числе изданных мэрией Москвы) займутся министерства юстиции и здравоохранения, а также Роспотребнадзор. Доклад о результатах проверки должен быть представлен к 8 июня.

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«Если у нас в правительстве думают, что от оценки одной частью нынешней системы управления страной действий другой части этой системы последняя в восприятии гражданами что-то выиграет или проиграет, то они ошибаются. Народом действия власти оцениваются в целом, тем более на таком уровне, как Мишустин — Собянин. У граждан уже сложилось своё представление о том, как повела себя власть в их отношении в марте — июне этого года. Оно пока ещё не совсем чёткое, но общая его направленность понятна, а детали, укрепляющие общую канву, добавятся.