Киев, , 13:09 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать на Украине Совет по вопросам развития высшего образования. Об этом он написал 3 июня на официальной странице в социальной сети Facebook.

«Мы должны сформировать четкие цели и готовить конкурентоспособных специалистов — в соответствии с потребностями украинской экономики», — сказано в сообщении.

Данный орган должен будет до 1 ноября 2020 года разработать стратегию развития высшего образования на Украине.

«Среди прочего, нужно популяризировать изучение математических и естественных наук. Украина — это земля изобретателей и первооткрывателей, признанных всем миром. У нас должны появиться новые Сикорские, Королёвы и Вернадские», — написал Зеленский.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил желание возродить некое «украинское ракетостроение». Он также напомнил, что выдающийся советский конструктор Сергей Королёв родился в украинском городе Житомир.

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