Киев, 12 апреля 2020, 15:59 — REGNUM Украина внесла большой вклад в развитие мировой космонавтики, уверен глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом он написал 12 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Примером такого вклада, чиновник назвал рождение выдающегося советского конструктора Сергея Королёва в украинском городе Житомир.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил всех с Днём космонавтики и заявил, что в планы России входит покорение других планет Солнечной системы.
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