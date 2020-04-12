Киев, , 15:59 — REGNUM Украина внесла большой вклад в развитие мировой космонавтики, уверен глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом он написал 12 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Примером такого вклада, чиновник назвал рождение выдающегося советского конструктора Сергея Королёва в украинском городе Житомир.

«Я бы хотел, чтобы мы всегда стремились к большему и ставили перед собой амбициозные задания. Возрождение нашей ракетно-космической промышленности — именно такая задача», — подчеркнул Ермак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил всех с Днём космонавтики и заявил, что в планы России входит покорение других планет Солнечной системы.

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