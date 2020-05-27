Киев, , 10:49 — REGNUM На пеших пунктах пропуска на границе Украины и Польши скопились огромные очереди, сообщило 27 мая издание Strana.ua.

Наиболее тяжёлая ситуация зафиксирована на пункте пропуска «Шегини-Медика». Ежедневно через переход пытаются пройти в Польшу 2−3 тыс. граждан Украины, которые едут собирать клубнику.

«Толпы на пешем стоят и днём, и ночью, а чтобы попасть в Польшу, нужно простоять минимум 5−6 часов. И не факт, что пропустят — поляки строго досматривают личные вещи пешеходов и проверяют документы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что местные перевозчики просят за проезд через границу $50−100, поэтому подавляющая часть мигрантов идёт пешком.

«Когда границу закрывали, все рванули на Украину. Теперь та же история, только в обратном направлении… Большинство едут на поля на уборку урожая», — рассказала журналистам Ирина Якимчук, выезжающая на заработки в Польшу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польшу отправился первый чартерный рейс с трудовыми мигрантами. Примерно 40% из 178 гастарбайтеров выехали в Польшу впервые.

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