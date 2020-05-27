Киев, 27 мая 2020, 10:49 — REGNUM На пеших пунктах пропуска на границе Украины и Польши скопились огромные очереди, сообщило 27 мая издание Strana.ua.
Наиболее тяжёлая ситуация зафиксирована на пункте пропуска «Шегини-Медика». Ежедневно через переход пытаются пройти в Польшу 2−3 тыс. граждан Украины, которые едут собирать клубнику.
Отмечается, что местные перевозчики просят за проезд через границу $50−100, поэтому подавляющая часть мигрантов идёт пешком.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польшу отправился первый чартерный рейс с трудовыми мигрантами. Примерно 40% из 178 гастарбайтеров выехали в Польшу впервые.
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