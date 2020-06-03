Москва, , 10:34 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству юстиции, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, которые были приняты властями Москвы для борьбы с распространением коронавирус. Об этом 3 июня сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что особое внимание необходимо обратить на положения, в «наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан». Доложить об исполнении поручения вышеуказанные ведомства должны до 8 июня.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эффективность действий властей Москвы по борьбе с распространением коронавируса оцениваются федеральной властью очень высоко.

«Регион принял на себя самый мощный удар эпидемии и продемонстрировал, наверное, один из лучших показателей эффективности противодействий коронавирусу в мире», — сказал представитель Кремля.

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