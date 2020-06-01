Москва, , 15:41 — REGNUM Североатлантический альянс проводит модернизацию радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-3» в Северной Норвегии, чтобы расширить возможности наблюдения за Россией. Об этом заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

РЛС находится в городе Вардё. Её модернизируют «для повышения противоракетного потенциала и расширения возможностей по наблюдению за внутренними районами российской территории», уточнил Рудской.

Как сообщало ИА REGNUM, развёртывание системы «Глобус» началось на севере Норвегии в 1998 году. Весной 2020 года в город Вардё доставили американское оборудование для модернизации радара. Местные жители опасаются обострения ситуации между Россией и НАТО, в результате которого они могут пострадать.

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