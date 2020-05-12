Осло, , 14:07 — REGNUM Жители норвежского города Вардё опасаются военного конфликта с Россией из-за модернизации находящегося здесь радара системы «Глобус», в которой участвуют США. Об этом сообщает издание NRK.

Система «Глобус» является совместным проектом Космического командования ВВС США и Норвежской разведывательной службы. Она располагается на севере Норвегии, в Вардё, с 1998 года. В 2020 году развёртывание радаров должно быть завершено.

Американский грузовой корабль Ocean Freedom недавно доставил в Вардё оборудование для модернизации радара, что обеспокоило местных жителей. Так, мэр города Эрьян Йенсен назвал радар «занозой в глазу России» и не исключил «обострения ситуации».

Проживающий неподалеку от радара Ронни Бьёрклунд заявил, что его совершенствование — это провокация против «восточных соседей».

«Во-вторых, если что-то пойдет не так, бомбить-то будут нас. Мы — цель для бомбардировок», — подчеркнул норвежец.

Старший советник министерства обороны Норвегии Марита Исаксен Вангберг заверила, что модернизация не отразится на целях и задачах радара, и оснований для беспокойства нет.

Ранее издание The Barents Observer сообщало об учебном ударе российских бомбардировщиков по радару в Вардё, который якобы отрабатывался в 2017 и 2018 годах. Российское Минобороны не подтверждало эти сведения.