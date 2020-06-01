Душанбе, , 14:46 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял приглашение Владимира Путина и прибудет в Москву для участия в параде, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Визит главы Таджикистана в столицу России запланирован на 24 июня 2020 года. Как сообщает «Азия-Плюс», по словам источника в правительстве Таджикистана, не исключено, что в рамках визита Рахмон также проведёт несколько двусторонних встреч с коллегами по Содружеству независимых государств (СНГ).

Кроме того, по данным источника в министерстве обороны Таджикистана, парадные расчёты Вооружённых сил страны в параде в Москве 24 июня задействованы не будут. Ранее было запланировано их участие в параде Победы 9 мая.

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