Душанбе, , 15:29 — REGNUM В военном параде, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2020 года в Москве примет участие рота военнослужащих министерства обороны Таджикистана. Об этом сегодня, 17 января, сообщил пресс-секретарь таджикистанского оборонного ведомства Ориф Нозимиён.

Маршем по Красной площади пройдёт сводная рота служащих сухопутных и мобильных войск, войск военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС Таджикистана.

Сообщается также о планах президента Таджикистана Эмомали Рахмона принять участие в параде в честь 75-летия Победы, а также в предшествующей ему неформальной встрече глав государств — участников СНГ, которая запланирована на 8 мая.

Напомним, ранее Центральный военный округ Минобороны РФ сообщал о запланированном участии таджикистанских военных в юбилейном параде Победы в Екатеринбурге.

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