Москва, , 14:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о приглашении на парад Победы 24 июня лидеров Украины и Грузии, заявил, что пока нельзя похвастаться позитивной динамикой развития диалога между главами этих стран.

«К сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне», — сказал представитель Кремля.

По его словам, динамика зависит от того, насколько главы государств выполняют свои обещания и взятые обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что военный парад в Москве в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 24 июня.

Напомним, 24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад Победы, ознаменовавший победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

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