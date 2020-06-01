Минск, , 14:31 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что во время президентских выборов в стране будет соблюдена полная свобода слова, однако силовики будут при этом следить за законностью. Он заявил об этом 1 июня в ходе встречи с председателем КГБ страны Валерием Вакульчиком, слова Лукашенко приводит его пресс-служба.

«Мы никому не будем закрывать рот. Пожалуйста — определены места в Минске и во всех городах точки, где можно вести дискуссию», — подчеркнул президент Белоруссии.

При этом он указал, что дело власти в данном случае — обеспечить контроль того, чтобы дискутирующие не выходили за рамки законности.

«Шесть точек в Минске — иди дебатируй. Но комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем случае не должны допустить нарушения закона», — заявил Лукашенко.

Помимо этого, белорусский лидер уточнил, что люди могут дискутировать где и как хотят, однако при этом не мешать остальным.

«Мы должны соблюсти порядок… Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученным рукавами: люди, не дай бог, подумают, что гестапо вернулось, война началась», — также отметил белорусский президент.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по мнению Александра Лукашенко, в Белоруссии нет оснований для проведения аналогий с Украиной и Арменией, где победили лидеры протестного движения.