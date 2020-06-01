Минск, , 13:32 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, в Белоруссии нет оснований для проведения аналогий с Украиной и Арменией, где победили лидеры протестного движения. Об этом он заявил сегодня, 1 июня, принимая с докладом председателем Комитета госбезопасности Валерия Вакульчика.

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«Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то как на Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили в Армении и на Украине события, все-таки это люди талантливые ‑ и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и главное — патриоты своей страны. Они преданы своей стране», — заявил белорусский лидер.

«А некоторые наши хотят за копейку продать все то, что тут было создано не только президентом Лукашенко, не только властью. Народом было создано. Поэтому этого допустить нельзя. Еще раз подчеркиваю, «майданутым» это говорю, что мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране», — добавил Лукашенко.

Обращаясь к председателю КГБ, Лукашенко заявил, что в Белоруссии якобы «никто не мешает открыто высказывать свою точку зрения, но нужно соблюдать рамки закона», сообщает президентская пресс-служба. Белорусский лидер, ранее рассмотревший хорошее в деятельности Адольфа Гитлера и заявивший, что III Рейх «соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента», также заявил, что в Белоруссии нет аналога политической полиции гитлеровской германии (Гестапо).

«Мы никому не будем закрывать рот. Пожалуйста — определены места в Минске и во всех городах точки, где можно вести дискуссию. По-моему, в Минске это шесть точек. Наше дело — контроль, чтобы вы не вышли за рамки. Шесть точек в Минске — иди дебатируй. Но Комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем случае не должны допустить нарушения закона», — сказал он, обращаясь к руководителю спецслужбы.

Читайте о словах и делах в сюжете: Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии«Люди должны пойти сами и дискутировать. Хотят на кухне — пожалуйста. Но чтобы не мешали другим людям. Мы должны соблюсти порядок. В стране должен быть порядок. Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученным рукавами: люди, не дай бог, подумают, что гестапо вернулось, война началась. Вот этого мы допустить не должны. И я этого не допущу, — поведал Лукашенко. — Я уже военным говорил: один буду против них (шаек и банд. — Прим. президентской пресс-службы) сражаться, если надо. Хотя у нас хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну. Они понимают, что в этой стране жить их детям. Нашим детям, вашим, не только нам самим еще. Мы же умирать не собираемся».

Не обошлось без камней в российский огород. Лукашенко заявил: «Я уже не называю инфопандемию. Это, знаете, фон для всех пандемий. Сейчас и в интернете, этой мусорке, что угодно закидывают, и из-за рубежа нам в том числе родные братья проблем подкидывают в СМИ. Но мы все это видим».

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