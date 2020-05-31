Москва, 31 мая 2020, 21:57 — REGNUM Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в ходе селекторного совещания по подведению итогов электронного предварительного голосования «Единой России» назвал регионы с наивысшим конкурсом среди участников процедуры, отметив, что в общей сложности в процедуре участвовали около шести тысяч кандидатов.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев 31 мая заявил, что общий конкурс по стране вырос — с 4,2 до 4,8 человека на место.
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