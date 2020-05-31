Москва, , 21:39 — REGNUM Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поблагодарил всех, кто принял участие в процедуре электронного предварительного голосования партии в 2020 году. Об этом он заявил в ходе селекторного совещания, посвященного подведению предварительных итогов процедуры.

«Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что предварительное голосование успешно состоялось. Хочу искренне поблагодарить граждан, которые нашли время проголосовать и все еще делают это в ряде регионов, где голосование продолжается и завершится в полночь по местному времени», — заявил Дмитрий Медведев.

Он добавил, что в качестве избирателей в этом году зарегистрировалось более 1 млн 100 тыс. человек, что составляет около 5% от общей численности избирателей в субъектах.

Особые слова благодарности председатель «Единой России» высказал кандидатам, которые в этом году проявили наибольшую активность.

«Среди них 40% — представители малого и среднего бизнеса. Участвовали и медицинские работники, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Более трети кандидатов были задействованы в волонтерских мероприятиях партии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — констатировал Дмитрий Медведев.