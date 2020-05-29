Минск, , 14:04 — REGNUM COVID-19 — это только наполовину болезнь, остальное является политикой. Такое мнение 29 мая высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения им Минского тракторного завода, его слова приводит пресс-служба белорусского президента.

«Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше, чем болезнь, — заявил президент Белоруссии. — Болезнь (COVID-19) занимает половину, может, и меньше. Все остальное — это политика».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запрет на экспорт с территории Белоруссии, в том числе в страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ряда товаров медицинского назначения до 1 июля текущего года продлило правительство Белоруссии.