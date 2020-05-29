Минск, , 10:41 — REGNUM Запрет на экспорт с территории Белоруссии, в том числе в страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ряда товаров медицинского назначения до 1 июля текущего года продлило правительство Белоруссии. Соответствующее распоряжение правительства республики 29 мая размещено на белорусском правовом интернет-портале.

В обнародованном документе говорится о временном запрете вывоза за пределы Белоруссии «в государства — члены Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны их происхождения».

При этом в данный перечень входят такие изделия как одноразовые медицинские комплекты, защитные медицинские маски и халаты, и аппаратура для искусственного дыхания и кислородной терапии.

Также уточняется, что данное постановление вступает в силу со дня опубликования и будет действовать до 1 июля текущего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, предыдущее постановление правительства Белоруссии запрещало экспорт медицинских товаров из страны до 1 июня и не говорило о его распространении на страны ЕАЭС.