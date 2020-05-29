Приштина, , 11:50 — REGNUM Докладчик по Косово в Европейском парламенте Виола фон Крамон 29 мая прокомментировала решение Конституционного суда Косово, одобрившего декрет президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи о передаче мандата на формирование правительства Косово Авдулле Хоти после вынесения вотума недоверия правительству Альбина Курти 25 марта.

На своей странице в социальной сети Twtter фон Крамон заявила, что в настоящее время нет другой альтернативы кроме как признать решение Конституционного суда.

«Если вы хотите изменений политического пейзажа, надо требовать их на будущих выборах. Реакция народа может быть понятной, но она не поможет решить проблемы», — заявила фон Крамон.

Заявление фон Крамон практически прямым текстом обращено к Альбину Курти и его партии «Движение за самоопределение», для которых решение суда означает возвращение в оппозицию и ещё несколько лет борьбы за власть. Напомним, в «Самопределении» решение суда назвали скандальным. Уже анонсировано проведение протестов с требованием выборов.

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Стоит отметить и тот сочувственный по отношению к «Самоопределению» тон, в котором выдержано заявление фон Крамон. Несомненно, в ЕС раздражены недавними заявлениями Тачи об отказе сотрудничать с представителем ЕС по диалогу между Сербией и Косово и его постоянным заискиванием перед США. В то время как более взвешенная позиция «Самоопределения» представлялась европейским политикам более оптимальной.

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