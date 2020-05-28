Приштина, , 02:27 — REGNUM Докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон 27 мая прокомментировала заявление президента Косово Хашима Тачи о том, что он отказывается от сотрудничества со Специальным представителем ЕС по диалогу между Сербией и Косово Мирославом Лайчаком.

На своей странице в социальной сети Twitter фон Крамон заявила, что ответственный лидер не должен отказываться от сотрудничества с международными посредниками по личному желанию:

«Ответственный лидер должен говорить с международными посредниками, это не личный выбор. Мирослав Лайчак доказал, что он работает над подготовкой переговоров, нацеленных на результат. Что важнее для Хашима Тачи?»

Напомним, в своем заявлении Тачи также подчеркнул, что лидерство в диалоге между Сербией и Косово должно принадлежать США.

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