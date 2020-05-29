Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Группа американских ветеранов Второй мировой войны намерена приехать в Россию на парад Победы, который состоится 24 июня. Об этом сообщил глава неправительственного фонда — организатора поездки The Greatest Generations Foundation Тимоти Дэвис.

Он отметил, что поездка запланирована на 20−30 числа июня, ветераны посетят Москву и Санкт-Петербург. В каждом из городов они проведут по пять дней. Окончательный план поездки еще согласовывается, сообщил он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин сообщил, что военный парад в Москве в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 24 июня.

Напомним, 24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад Победы, ознаменовавший победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

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