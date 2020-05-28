Париж, , 14:27 — REGNUM Президент Франции Эммануэля Макрона получит приглашение на парад Победы, который состоится 24 июня в Москве, сообщает Le Figaro.

«Новые приглашения будут разосланы всем участникам, в том числе президенту Французской Республики», — заявил высокопоставленный сотрудник МИД России Алексей Парамонов.

Ранее президент Франции объявил о своем намерении принять участие в запланированном на Красной площади 9 мая параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что парад Победы был отложен из-за распространения эпидемии COVID-19.