Пекин, , 11:36 — REGNUM Китай высоко ценит заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что изменение законодательства в Гонконге является внутренним делом КНР. Об этом 27 мая заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Китай полностью согласен и высоко оценивает комментарий министра иностранных дел Лаврова», — сказал он на брифинге в Пекине.

Он добавил, что это целиком и полностью демонстрирует высокий уровень двусторонних отношений между Китаем и Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении КНР в случае, если Пекин посредством законопроекта о национальной безопасности «захватит» Гонконг.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что официальные заявления Вашингтона по отношению к Гонконгу полны чувства вседозволенности и превосходства.

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