Москва, , 14:17 — REGNUM Одно важное событие, не освещенное широко в СМИ, произошло в конце прошлой недели в Государственной думе. Она в третьем чтении приняла закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», в том числе позволяющий правительству РФ устанавливать особенности оказания медицинской помощи, в с применением телемедицинских технологий (телемедицины), в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) или при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Согласно пояснительной записке в случае ЧС или очередного режима самоизоляции из-за эпидемии или прочих неприятностей может возникнуть дефицит медицинских работников. В этом случае будут оперативно отрегулированы особенности оказания медицинской помощи, в том числе межведомственного характера, что создаст правовую устойчивость в сфере охраны здоровья.

Пояснительную записку можно истолковать следующим образом: вместо мобилизации студентов мединститутов и гражданского населения для работы в медучреждениях будет осуществляться продвижение рынка телемедицины, в том числе и правовыми методами.

Эти выводы подтверждает сам текст документа (стр. 26−27):

«Особенности организации и оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и (или) угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в том числе с применением телемедицинских технологий, а также порядок сбора и учета информации о распространении заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и состав такой информации (в том числе о лицах, которым оказывается медицинская помощь, и иных лицах) устанавливаются правительством Российской Федерации».

Развитие и распространение телемедицины в России активно курирует заместитель министра здравоохранения Павел Пугачёв.

Примечательна еще одна мысль, заключенная в этом абзаце — «порядок сбора и учета информации о лицах, которым оказывается медицинская помощь, и иных лицах». Эти фразы в свете последних событий, связанных с цифровыми пропусками и иммунными паспортами, дают обильную пищу для размышлений.

Напомним, что в конце марта 2020 в Госдуму был внесен отдельный законопроект, позволяющий врачам проводить онлайн-осмотр пациентов с помощью технологий телемедициныв период эпидемий и пандемий. На данный момент заседаний Госдумы по рассмотрению этого документа не проводилось.

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