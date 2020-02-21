Самара, , 20:00 — REGNUM Цифровая трансформация сферы здравоохранения продолжается при новом кабинете министров.

Заместитель министра здравоохранения Павел Пугачёв, пришедший из управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи на замену Елене Бойко, отличившейся на своём поприще блестящим ораторским мастерством, выступил с инициативой о развитии телемедицины в нашей стране.

Рассказ о том, что необходимо сделать для создания и внедрения новых медицинских технологий, был сделан Павлом Пугачевым в рамках заседания Совета по развитию цифровой экономики в Самаре, где находится, по мнению СМИ, самый передовой в стране лечебно-диагностический центр для больных раком.

Для развития телемедицины Павел Пугачёв предложил следующие меры:

методически поддержать компании по интеграции их информационных систем, используемых при оказании медицинской помощи, с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА);

проводить регулярный мониторинг, отбор и анализ лучших практик применения телемедицинских технологий для оценки возможности их тиражирования и внедрения, ответственным за этот мониторинг назначить специально созданный в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» Центр компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения;

поддерживать финансово создание отечественных телемедицинских технологий.

В скором времени врачей обяжут использовать телемедицинские технологии, закрепив это законодательно, а именно: через включение таких технологий в клинические рекомендации, порядки и стандарты оказания медицинской помощи. Также будет запущена программа обучения медицинских работников применению телемедицинских технологий, а на стадии подготовки медицинских кадров будут законодательно определены требования к знаниям и навыкам в профессиональных образовательных программах для врачей и средних медицинских работников.

Телемедицина использует ПО на основе искусственного интеллекта, например для того, чтобы диагностировать злокачественные новообразования, аритмию и другие заболевания, помочь врачу оценить риск развития рака и прочее.

Как и любая цифровая платформа, телемедицина не может обойтись без базы данных, а именно: личных медицинских данных пациентов, которые по закону являются медицинской тайной. Но ради самой цифровизации и выделяемых на неё средств федерального бюджета можно игнорировать ранее принятые законы. На том же самарском заседании Совета по развитию цифровой экономики заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак предложил дать медицинским специалистам доступ к обезличенным медицинским данным для установки более точного диагноза и назначения эффективного лечения.

Андрей Турчак высказал мысль о том, что введение телемедицины в повседневную жизнь «кратно снизило бы нагрузку на медицинские учреждения, особенно в период пика сезонных заболеваний».

Осмелимся предположить, что эти меры направлены на кратное снижение количества самих медицинских учреждений, а следовательно, и расходов бюджета на медицину.

« Цифровизация в целом — это не угроза, это новые возможности, рабочие места и более эффективные формы самого труда. Сокращение объема физического и ручного труда даст возможность решать более творческие и интеллектуальные задачи, будет способствовать непрерывному образованию людей », — считает Андрей Турчак.

Совет разработал и в ближайшее время внесет поправки к закону «Об основах охраны здоровья», согласно которым медицинский осмотр, предварительный диагноз и назначение лечения будет проводиться с использованием телемедицинских технологий.

Напомним, что исследования оценки качества первичных телемедицинских консультаций, проведенные в июне 2019 года, показали отсутствие реальной пользы для пациентов.

Также в 2019 году Министерство здравоохранения подсчитало количество врачей и выяснило, что в 2018 году число врачей сократилось в 55 регионах. Лидерами по потере врачей стали Чукотский автономный округ и Республика Алтай.

Читайте ранее в этом сюжете: С 2020 года в России родовый сертификат станет электронным