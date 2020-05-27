Вашингтон, , 01:09 — REGNUM Меры, которые будут приняты в адрес КНР в связи с действиями китайских властей в отношении Гонконга, будут обнародованы через несколько дней, заявил президент США Дональд Трамп 26 мая на брифинге.

Американский лидер подчеркнул, что это будут не санкции, а «нечто мощное».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что Дональд Трамп недоволен политикой Китая в Гонконге.

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