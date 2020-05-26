Минск, , 14:19 — REGNUM Работников могилёвского предприятия ОАО «Ольса» принудили к сдаче подписей за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в президенты. Об том сообщает «Правозащитный центр «Весна».

Могилёвский наблюдатель Борис Бухель сообщил, что сотрудников литейно-сборочного цеха предприятия заставляли подписываться за кандидата в президенты Александра Лукашенко.

«Еще в четверг, 21 мая, в цех пришла охрана завода с заполненными списками, при этом сотрудники отдела кадров позвонили в цех, после чего руководство цеха приказало всем работникам в обязательном порядке оставить подпись за выдвижение действующего президента в кандидаты. Все подписались, так как боятся увольнений», — сказано в публикации.

Собирающий подписи за другого кандидата активист Алексей Павловский сообщил Борису Бухелю, что около десятка человек подтвердили информацию о том, что и в других цехах этого же предприятия аналогичным образом сотрудников заставляли подписываться в заранее заполненных подписных листах.

Генпрокуратура Белоруссии, Центризбирком и местные власти ситуацию не комментируют. Основную заслугу в сборе подписей за выдвижение Лукашенко кандидатом в президенты приписало себе созданное чиновниками объединение РОО «Белая Русь».

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Напомним, 25 мая на совещании 25 мая Лукашенко дал указание не принуждать граждан к сдаче подписей за выдвижение кандидатом в депутаты. При этом он отметил: «На сегодняшний день, меня информируют, в принципе мы подписей собрали достаточное количество — под 200 тыс. Но останавливаться не надо».