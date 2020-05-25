Минск, , 15:16 — REGNUM «Признаюсь честно, что, несмотря на то, что я в общем контролирую ситуацию в стране (мне докладывают и о том, как идет этот политический предвыборный процесс), но как-то отошел я от предвыборной кампании, потому что не до этого было. Вы все видели, что была масса проблем, которые мы должны были решать. Их будет немало. И трудно будет мне включиться в этот предвыборный процесс. Хотя я думаю о том, что любая наша работа — это и есть предвыборный процесс», — заявил Александр Лукашенко сегодня, 25 мая на совещании с высокопоставленными чиновниками республики.

Александр Лукашенко President.gov.by

Читайте новости сюжета: Выборы президента Белоруссии

«Да, есть где-то вопросы сельского совета — забор отремонтировать, крышу поправить немощному человеку. Есть вопросы районного, областного уровня. А есть вопросы и нашего уровня. И сдавая этот политический экзамен, мы должны решить эти вопросы, — сообщил Лукашенко. — Главный мой экзамен — это управлять страной, и чтобы люди видели, что есть президент в стране. Нельзя нам отвлекаться на митинги и разного рода заявления — гвалт какой-то. У нас нет времени на это».

Читайте также новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко подчеркнул, что ставить подпись за выдвижение кандидатом в президенты Белоруссии или нет — это право каждого человека. «И в этом плане недопустимо какое-либо давление на людей», — подчёркнуто в официальном сообщении.

«На финише всегда надо бежать быстрее. Поэтому надо достойно провести этот финишный этап пятилетки. Так, чтобы люди понимали, с кем они имеют дело, и могли сравнить наши предложения с предложениями наших альтернативных кандидатов. Насколько я знаю, 15 групп собирают подписи, — поведал Лукашенко. — На сегодняшний день, меня информируют, в принципе мы подписей собрали достаточное количество — под 200 тыс. Но останавливаться не надо».

Читайте также аналитику: «Президентские выборы» в Белоруссии: Лукашенко очень хочет победить Россию