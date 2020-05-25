Белград, , 16:07 — REGNUM Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич поблагодарил Россию за оказанную республике своевременную помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом глава МИД заявил в ходе встречи с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко.

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Глава внешнеполитического ведомства, слова которого приводит пресс-служба МИД Сербии, отметил, что это ещё раз подтверждает «солидарность и традиционную дружбу» между двумя народами и странами.

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Дипломаты также выразили надежду, что улучшение эпидемиологической ситуации в Сербии и России в ближайшее время позволит возобновить обмен визитами на высоком уровне, а также продолжить совместную деятельность «с целью продвижения всех аспектов двустороннего сотрудничества».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты радиационной, химической и биологической защиты из России совместно с сербскими военнослужащими провели дезинфекцию значимых объектов более чем в 40 населённых пунктах Сербии.

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