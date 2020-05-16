Москва, , 18:03 — REGNUM На подмосковный аэродром «Чкаловский» 16 мая тремя военно-транспортными самолётами Ил-76 ВКС России из Сербии были доставлены более 40 военнослужащих и четыре единицы спецтехники сводного отряда Минобороны России, оказавшего помощь дружественной стране в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

После приземления самолётов и проведения обязательных санитарно-эпидемологических мероприятий, на аэродроме состоялась торжественная встреча возвратившихся военных специалистов, в которой участвовал заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Достойно, с риском для жизни, на «отлично» выполнив сложнейшие задачи в Сербии, Вы с честью вернулись на Родину, к своим родным и близким. Особые слова признательности нашим военнослужащим-женщинам, стойкость и ответственность которых восхищает весь мир», — сказал Картаполов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сербский аэродром «Батайница» для вылета домой, из пункта временной дислокации в Белграде выдвинулась колонна с военнослужащими и спецтехникой сводного отряда Минобороны России.

Напомним, специалисты войск РХБ защиты Минобороны РФ совместно с сербскими военными с 4 апреля по 16 мая проводили в республике дезинфекцию медицинских учреждений и социально значимых объектов в более чем 40 населенных пунктах Сербии. В осмотре и лечении пациентов с Covid-19 участвовали восемь врачебно-сестринских бригад сводного отряда. Российские военные эпидемиологи и вирусологи участвовали в организации в стране противоэпидемических мероприятиях.

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