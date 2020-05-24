Иерусалим, , 17:26 — REGNUM Противостояние иранской агрессия — это цель израильской политики, заявил 24 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Кнессете

Нетаньяху «Наша политика — противостоять агрессии Ирана повсеместно и противодействовать его попыткам закрепиться в Сирии».

Политика противостояния агрессии заключается, как пояснил израильский лидер, в предотвращении попыток Тегерана продавать Сирии нефть.

Также он обвинил Иран в том, что он разрабатывает оружие на сирийской территории, а это в Израиле воспринимают как создание прямой угрозы своей безопасности.

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Отметим, беспокойство Израиля в отношении Ирана усилилось в связи с новым витком напряжённости с Палестиной. После объявления Нетаньяху о том, что пора аннексировать палестинские земли, Иран высказался резко против.

В ответ на заявление Нетаньяху Иран учредил в Иерусалиме виртуальное посольство. Израиль считает этот город своим, перенёс туда свою столицу, хотя часть Иерусалима — это территория Палестины.

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