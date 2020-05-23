Тегеран, , 09:10 — REGNUM 21 мая министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании обвинил американских чиновников в соучастии во всех преступлениях Израиля, заявив, что они должны нести ответственность за каждую агрессию. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 мая.

«Им придется отвечать за каждую агрессию — от узурпации палестинской земли и апартеида в рамках «сделки века» до убийства ни в чем неповинных детей американским оружием», — отметил глава МИД.

Ранее министерство иностранных дел Ирана заявило в своем послании, что политика Ирана заключается в поддержке свободолюбивых движений народа Палестины и сопротивлении всем угнетателям народов.

Сообщается, что Иерусалим был оккупирован в 1948 году и отнят у палестинского народа. Палестинцы с самого начала выражали свое возмущение, и мусульманское сообщество отвергло этот бесчеловечный заговор вместе со свободолюбивыми людьми во всем мире. В этой связи иранский народ после победы Исламской революции поставил дело освобождения Палестины на первое место среди своих приоритетов. Иранцы каждый год устраивают демонстрации в день Иерусалима.