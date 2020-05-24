Париж, , 09:14 — REGNUM Во Франции опубликовали график, по которому государство должно постепенно вернуться к нормальной жизни, сообщает Le Figaro.

Ожидается, что к 25 мая 2020 года во Франции будет почти полностью восстановлено движение общественного транспорта. Пассажиры получат выгоду от почти нормального движения в парижском регионе, в частности на линии RER A и B. Санитарные меры остаются строгими: соблюдение безопасной дистанции и ношение маски обязательно, иначе грозит штраф в размере 135 евро.

С 25 мая 2020 года продолжится открытие пляжей на территории Франции.

Кроме того, к этой дате всё больше школ в «зелёной зоне» откроют свои двери. Школы региона Иль-де-Франс будут держать свои двери закрытыми.

Президент Франции Эммануэль Макро представит план спасения автомобильной промышленности Франции 26 мая 2020 года.

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Европейская комиссия представит странам-членам план восстановления экономики для выхода Евросоюза из рецессии 27 мая 2020 года.

Ожидается также, что 28 мая 2020 года все избранные в первом туре муниципальные советы 30 000 муниципалитетов во Франции вернутся к работе.

Исполнительная власть во Франции планирует объявить о следующих мерах по выходу из изоляции в стране 2 июня 2020 года. Правительство должно дать новые распоряжения об открытии баров и ресторанов, кинотеатров и театров, садов и музеев, торговых центров площадью более 40 000 квадратных метров, а также средних школ.

Как ожидается, 11 июня во Франции откроется исторический тематический парк Puy du Fou в регионе Вандея. Ежегодно парк принимает более двух миллионов посетителей.

В середине июня планируется возобновить авиасообщение. Бюджетная авиакомпания Easyjet планирует возобновить некоторые внутренние рейсы во Франции и Великобритании при условии соблюдения санитарных норм. Во Франции запланированы вылеты из Ниццы, Парижа, Тулузы, Нанта, Лиона и Лилля. Другие авиакомпании также постепенно возвращают свои самолеты в эксплуатацию. К концу июня Air France планирует возобновить авиасообщение.

Традиционная летняя музыкальная встреча состоится, по словам министра культуры Франции, 21 июня.

Второй тур муниципальных выборов состоится во Франции 28 июня, если учёный совет страны не примет иного решения.

В июле Франция планирует открыть границу с Испанией для туристов. Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о возвращении иностранных туристов, которые придут на помощь туристическому сектору и местной экономике, пострадавшей от пандемии.

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке пообещал отпустить школьников на каникулы 4 июля 2020 года.

Как ожидается, 10 июля 2020 года власти Франции отменят чрезвычайное положение в области здравоохранения, введенное правительством стран 24 марта 2020 года, чтобы справиться с эпидемией.

Не раньше конца августа и сентября жители Франции могут ожидать крупные спортивные мероприятия, включая чемпионат Франции по футболу, а также мероприятия с более чем 5000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Национального центра научных исследований Франции (CNRS) предложил отказаться от введения «паспортов иммунитета» и заменить их регулярным тестированием на коронавирус.

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