Париж, , 07:31 — REGNUM Отказаться от введения «паспортов иммунитета» и заменить их регулярным тестированием на коронавирус предложил 22 мая эксперт Национального центра научных исследований Франции (CNRS) Оливье Госнер.

По его мнению, введение паспорта, который бы подтверждал наличие у человека антител против повторного заражения, является ложной идеей, поскольку выработка иммунитета у разных людей проходит по-разному. Кроме того, учёные пока не знают насколько длительной может быть защита при помощи антител.

«Надо посмотреть, можно ли обязать людей сдавать тест (на коронавирус) регулярно», — цитирует РИА Новости эксперта.

Госнер добавил, что эффективно будет проводить тестирование раз в месяц.

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