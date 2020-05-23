Кишинёв, , 10:39 — REGNUM Чем ближе выборы президента Молдавии, тем больше нападок в адрес молдавского лидера. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон в очередном выпуске программы «Президент отвечает», опубликованной 23 мая на странице лидера республики в социальной сети Facebook.

«Вы видите, что чем ближе выборы, тем больше нападок в адрес президента… Хотя я не заявлял, что буду участвовать [в президентской кампании — ИА REGNUM], все понимают что в случае моего возможного участия в президентских выборах, у меня самые хорошие шансы. Поэтому меня начали атаковать. Меня атакуют и политические оппоненты, которые надеются стать конкурентами на следующих президентских выборах при том, что повторяю, я не сказал что буду участвовать», — подчеркнул Додон.

Он отметил, что целью данных нападок является дестабилизация нынешнего молдавского лидера психологически, чтоб тот сдался и не принимал участие в выборах.

«Цель — дестабилизировать меня психологически, чтобы я сдался… Что касается депутатов, которые требуют моей отставки, я казал: заготовки [олигарха Владимира] Плахотнюка, заготовки олигарха начинают развиваться самостоятельно. Раскрывают себя. Посмотрите как развивается цепочка, сначала Канду, зная, что будет Высший совет безопасности, выходит и говорит: Додон, смотри, а то увидишь, что покажем мы. Потом этот [депутат Юрий] Реницэ в понедельник выходит с видео-нарезкой. Ясно, что они из одной банды. После этого, в тот же понедельник выходит этот балабол из Бельц (мэр города Бельцы Ренато Усатый — ИА REGNUM) и вешает кулек на забор, через час. И на второй день, во вторник или в среду выходит партия [олигарха Илана] Шора и устраивает протест перед резиденцией президента. Вы видите всю эту банду? Ясно, что все это куклы Плахотнюка. Это заготовки Плахотнюка, заготовки олигархов», — отметил он.

Также президент Молдавии высказался относительно попытки его отстранения.

«Чтобы отстранить президента нужно 67 голосов в парламенте. Это совсем непростая процедура. В первую очередь, мы — социалисты имеем 37 голосов, с демократами 52, и очевидно, что любая подобная процедура не имеет ни шанса. С какой целью ее проводить? Снова — в контексте предвыборной компании… Президент не подаст в отставку. Могу вас заверить», — подчеркнул Додон.

Он также сообщил, что решение о том, будет ли он принимать участие в выборах он примет в сентябре.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Игорь Додон не исключил переноса выборов президента Молдавии в связи с пандемией коронавируса.

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