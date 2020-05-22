Кишинёв, , 10:26 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон не исключил возможности переноса выборов президента страны, которые запланированы на 1 ноября текущего года, из-за пандемии коронавируса. Соответствующее сообщение 22 мая размещено на странице политика в соцсети Facebook.

«Если осенью будет много случаев заражения коронавирусом, то выборы придется перенести, но я надеюсь, что они состоятся осенью», — написал Додон.

Также он отметил, что ко второй волне пандемии готовятся все страны и она, по мнению молдавского президента, точно будет осенью или зимой.

Кроме того, молдавский лидер указал, что выборы президента страны могут быть отменены в случае, если парламент Молдавии объявит режим чрезвычайной ситуации.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 мая стало известно, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за последние сутки увеличилось на 151, достигнув 6704.