Бишкек, , 18:23 — REGNUM Спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обратился к премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву с призывом начать подготовку ко второй волне массового заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.

По его словам, из-за пандемии экономика и система здравоохранения уже столкнулись с очень серьезными трудностями и проблемами.

А потому, как отмечает глава парламента, правительство должно заранее предусмотреть в бюджете определенную сумму, которую можно будет потратить на борьбу с распространением коронавируса, если оправдаются прогнозы Всемирной организации здравоохранения насчет ожидающейся уже этой осенью второй волны COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что всего в Киргизии выявили 1 350 случаев заражения местных жителей коронавирусом, в том числе за последние сутки — 37. Всего излечилось от коронавирусной инфекции 949 киргизстанцев, умерло — 14.

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