Бишкек, , 18:16 — REGNUM «Экономический спад в государствах-партнерах неизбежно скажется и на Киргизии — ожидается отток капитала и сокращение денежных переводов на 20%», — заявил министр экономики Санжар Муканбетов, выступая на заседании киргизского парламента сегодня, 14 мая.

По словам министра финансов Бактыгуль Жеенбаевой, доходы республиканского бюджета Киргизии в 2020 году предусматриваются в сумме 132,9 млрд сомов (127,1 млрд рублей) или 22,8% от объема валового внутреннего продукта страны.

Она отметила, что доходы по отношению к утвержденному бюджету на текущий год уменьшатся на 30,8 млрд сомов (29,4 млрд рублей) или на 18,8%.

«Расходы республиканской казны определены на уровне 161,3 млрд сомов (154,2 млрд рублей) или 27,7% ВВП, что на 10,3 млрд сомов (9,8 млрд рублей) меньше утвержденного бюджета 2020 года. Дефицит составит 28,4 млрд сомов (27,1 млрд рублей)», — подытожила глава минфина.