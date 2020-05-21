Вашингтон, , 16:08 — REGNUM Американская компания Facebook, которая была вовлечена в политический скандал, в результате которого десятки миллионов данных его пользователей оказались разглашены, теперь лучше других компаний и даже правительств подготовлена к тому, чтобы предотвратить будущие возможные попытки повлиять на итоги выборов в США. Об этом в интервью BBC заявил глава Facebook Марк Цукерберг.

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Он отметил, что компания с 2016 года извлекла уроки.

«Мы многому научились с 2016 года, и я весьма уверен в том, что мы сможем защитить целостность предстоящих выборов», — подчеркнул Цукерберг.

Он также отметил, что Facebook продолжит бороться с дезинформацией на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Так, по его словам, социальная сеть уже удалила материалы, в которых содержалось утверждение, что развертывание сетей мобильной связи 5G якобы стало причиной распространения COVID-19.

«Мы работаем с независимыми корректорами. После вспышки COVID-19 они вынесли 7,5 тыс. уведомлений о дезинформации, в результате чего мы выдали 50 млн предупредительных меток к опубликованным материалам, — добавил Цукерберг. — Мы знаем, что они эффективны, потому что в 95% случаев пользователи не открывают материал с предупредительной меткой».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании Facebook заявили, что начнут указывать страну происхождения в некоторых сообщениях на платформах Facebook и Instagram, связанных с предстоящими в США выборами. Такие меры будут предприняты в рамках борьбы с политической дезинформацией. В компании пояснили, что такие шаги предпринимаются для того, чтобы «люди могли принимать более обоснованные решения относительно постов, которые они читают, которым доверяют и которыми делятся».

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