Вашингтон, , 00:28 — REGNUM Американские спецслужбы предоставят доклад Конгрессу США о якобы попытках России использовать соцсети для разжигания расовых и социальных противоречий перед президентскими выборами в Соединенных Штатах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, «российские тролли» якобы поднимают в социальных сетях вопросы по праву на владение оружием, межнациональным противоречиям, напряженным отношениям между полицией и местными жителями, а также тему запрета абортом. Источники утверждают, что за этим якобы стоит «российское киберкомандование».

«Одна из целей России — использовать противоречия по социальным вопросам для разжигания насилия», — утверждает агентство.

При этом разведслужбы прямого вмешательства со стороны России в выборные процессы не выявили. Однако якобы с российской стороны ведется некая «подозрительная активность». Источники утверждают, что российские СМИ уже якобы «нацелились на поддержку неких кандидатов» из обеих партий США.

Однако прямых фактов вмешательства спецслужб России или их намерений оказать влияние на грядущие президентские выборы в США американские разведчики не выявили.