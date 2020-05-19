Джуба, , 22:28 — REGNUM Вице-президент Южного Судана Риек Мачар болен COVID-19, 19 мая сообщает Today News Africa.

Согласно официальному заявлению, у вице-президента Мачара и его жены, министра обороны Ангелины Тени, подтверждена коронавирусная инфекция. Также коронавирус выявили у их телохранителей и еще ряда сотрудников офиса правительства.

Пока неизвестны результаты проверки на COVID-19 президента Южного Судана Сальвы Киира. В настоящий момент в африканской стране подтверждено 290 случаев и четыре смерти от COVID-19.

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