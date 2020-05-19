Аддис-Абеба, 19 мая 2020, 17:51 — REGNUM Число случаев COVID-19 в странах Африки к настоящему моменту достигло 88 172, умерли от заболевания на континенте 2834 человека, 19 мая сообщает Africa CDC.
Наибольшее число случаев коронавирусной инфекции подтверждено в странах Северной Африки (28 106), также на севере континента — наибольшее число смертей от COVID-19 (1445).
По странам Африки на первом месте по числу случаев COVID-19 — ЮАР (16 433). По числу погибших от заболевания — Египет (645).
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