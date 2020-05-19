Бишкек, , 18:27 — REGNUM Формирование общего рынка газа является одним из важнейших приоритетов сотрудничества стран-участниц ЕАЭС в сфере энергетической безопасности. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на заседании Высшего Евразийского экономического совета сегодня, 19 мая.

При этом он акцентировал внимание на том, что это положительно скажется на тарифах на транспортировку природного газа в государства-члены Евразийского экономического союза.

«Газовый рынок ЕАЭС формируется не только из собственного производства, но также включает поставку газа из третьих стран. Считаю, что при разработке проекта международного договора необходимо предусмотреть недискриминационные подходы в установлении тарифов на транспортировку газа вне зависимости от страны происхождения», — подчеркнул Жээнбеков.

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