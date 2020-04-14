Бишкек, , 13:18 — REGNUM Газпром принял во внимание возникшую в Киргизии сложную социально-экономическую ситуацию, возникшую из-за введения режима ЧП и комендантского часа, и решил оставить тарифы на газ на прежнем уровне. Об этом сообщают киргизстанские СМИ сегодня, 14 апреля.

Такое решение принято по просьбе правительства республики.

Таким образом, в апреле население Киргизии будет платить за природный газ по действовавшим в марте тарифам — около 15,6 сома (14,6 рубля) за кубический метр.

Тарифы для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций также останутся на прежнем уровне — 19 сомов (17,8 рубля) за кубометр голубого топлива.

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